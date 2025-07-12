Xiaomi'den SUV sınıfında yeni canavar: YU7 Ultra geliyor!

SU7 Ultra sedan modeliyle büyük başarı elde eden Xiaomi şimdi de yüksek performanslı YU7 Ultra'yı yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de kamuflajlı olarak test edilen yeni modelin teknik özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Xiaomi tamamen elektrikli YU7 SUV modelinin yüksek performanslı versiyonunu test ediyor. Araç Çin sokaklarında kamuflajlı şekilde görüntülendi. SU7 Ultra sedanın başarısının ardından gelen yeni modelin, "YU7 Ultra" adıyla süper otomobil seviyesinde performansı SUV segmentine taşıması bekleniyor.

ChinaEVHome tarafından paylaşılan fotoğraflarda, kamuflajlı bir YU7 Ultra prototipi görüldü. Aracın genel hatlarıyla standart YU7 modelini andırdığı, ancak daha sportif detaylarla farklılaştığı dikkat çekiyor. Hava girişi daha büyük, çamurluklar genişletilmiş ve daha agresif bir duruş kazandırılmış.

XIAOMI YU7 ULTRA MOTOR GÜCÜ NASIL OLACAK?

İddialara göre YU7 Ultra, SU7 Ultra’da kullanılan çift motorlu sistemi paylaşacak. Yani 1.548 beygir gücü ve 1.770 Nm tork sunacak. Ayrıca daha küçük kapasiteli (93,7 kWh) NMC bataryasına rağmen (standart YU7'de 96,3 kWh) 0'dan 100 km/sa hıza sadece 2,5 saniyede çıkabilecek.

Şayet veriler doğruysa, YU7 Ultra piyasadaki en hızlı elektrikli SUV'lardan biri olmaya aday. Halihazırda standart YU7 modeli bile büyük talep görürken (şimdiden 300.000'den fazla sipariş aldı) ultra versiyona olan ilginin çok daha büyük olması bekleniyor.

YU7 ULTRA NE ZAMAN TANITILACAK?

YU7 Ultra'nın 2026 başlarında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Fiyatının, mevcut YU7 serisinin en üst modeli olan Max'in üzerinde olacağı öngörülüyor. Ancak uluslararası pazara çıkıp çıkmayacağı henüz net değil. Ayrıca Xiaomi'nin, bu serinin daha büyük bir üyesi olan "YU9" üzerinde de çalıştığı konuşuluyor.