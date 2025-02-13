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 | Ömer Faruk Dogan

Xiaomi'nin yeni SUV modeli YU7 ilk kez ortaya çıktı! Sır perdesi kalktı

Xiaomi, SU7 sedan modelinin ardından şimdi de YU7 SUV modeliyle otomotiv sektöründeki varlığını pekiştirecek. 2025 yazında tanıtılması beklenen YU7, SU7'den izler taşıyan tasarımı ve 253 km/s hıza ulaşabilen güçlü yapısıyla kanlı canlı yol testlerinde görüntülendi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:57

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı SU7 sedan modelinin ardından şimdi de yeni SUV modeli YU7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. YU7'nin tanıtımı 2025 yazında gerçekleştirilecek ve yayınlanan yeni görüntüler, aracın tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

TASARIM SU7'DEN İZLER TAŞIYOR

Sızdırılan görseller, YU7'nin Xiaomi'nin ilk elektrikli sedan modeli SU7 ile benzer bir tasarım anlayışına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ön farlar ve ön kısım, SU7'den izler taşıyor. Aracın teknik detaylarına bakıldığında, YU7'nin 4.999 mm uzunluğa sahip olacağı ve maksimum 253 km/s hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonu piyasaya sürülecek.

XIAOMI YU7 NE KADAR OLACAK?

Xiaomi YU7, iddialara göre yaklaşık 34 bin 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak aracın resmi tanıtımı, haziran veya temmuz aylarında gerçekleşecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Xiaomi hangi otomobillere sahip?
Xiaomi, şu anda yalnızca SU7 olarak adlandırdığı otomobilini satıyor. Bu model ise Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulmuyor.
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#Otomobil
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