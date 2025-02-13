Xiaomi'nin yeni SUV modeli YU7 ilk kez ortaya çıktı! Sır perdesi kalktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, otomotiv sektöründeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı SU7 sedan modelinin ardından şimdi de yeni SUV modeli YU7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. YU7'nin tanıtımı 2025 yazında gerçekleştirilecek ve yayınlanan yeni görüntüler, aracın tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

TASARIM SU7'DEN İZLER TAŞIYOR

Sızdırılan görseller, YU7'nin Xiaomi'nin ilk elektrikli sedan modeli SU7 ile benzer bir tasarım anlayışına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ön farlar ve ön kısım, SU7'den izler taşıyor. Aracın teknik detaylarına bakıldığında, YU7'nin 4.999 mm uzunluğa sahip olacağı ve maksimum 253 km/s hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı versiyonu piyasaya sürülecek.

XIAOMI YU7 NE KADAR OLACAK?

Xiaomi YU7, iddialara göre yaklaşık 34 bin 200 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak aracın resmi tanıtımı, haziran veya temmuz aylarında gerçekleşecek.