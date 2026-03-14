Yeni Dacia Jogger Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Dacia’nın makyajlı Jogger modeli Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni tasarım detayları, iki farklı motor seçeneği ve zenginleşen donanım listesiyle gelen model, Extreme donanım seviyesiyle satışa sunuldu.

Yeni Dacia Jogger Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 13:30

Dacia, makyaj operasyonunun ardından Sandero ve Sandero Stepway’den sonra şimdi de Jogger’ı Türkiye’de satışa çıkardı. 2026 model yenilenen Dacia Jogger’ın başlangıç fiyatı 1.599.000 TL olarak açıklandı. Model, Türkiye’de yalnızca Extreme donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Motor tarafında ise kullanıcıların karşısına TCe 110 ve Eco-G 120 seçenekleri çıkıyor.

Yeni Dacia Jogger Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

TASARIMDA YENİ İMZA

Yenilenen Jogger’da ilk bakışta dikkat çeken değişim, markanın yeni tasarım çizgisi oluyor. Ailenin diğer güncellenen üyelerinde olduğu gibi bu modelde de Y formlu ışık imzası geride bırakılmış durumda. Onun yerine, daha modern görünen ters T formundaki aydınlatma detayları geliyor. Ön bölümde farların arasındaki panjur ile tampondaki hava girişlerinde kullanılan piksel motifleri de yeni görünümü destekliyor. Buna ek olarak yeni kum beji gövde rengi, yenilenen jant tasarımları ve günlük kullanımı daha pratik hale getiren modüler tavan rayları da dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Yeni Dacia Jogger Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Dacia Jogger’ın kaputunun altında iki farklı motor seçeneği bulunuyor. TCe 110 olarak adlandırılan 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, 110 beygir güç ve 200 Nm tork üretiyor. Bu motorun 100 kilometrede 6,1 litre yakıt tüketimi sunduğu belirtiliyor. Bir diğer seçenek olan Eco-G 120 ise LPG’li yapısıyla öne çıkıyor. Çift yakıt teknolojisine sahip bu motor, 1.400 km’ye varan menzil sunarken, aynı zamanda yüzde 10 daha düşük CO2 emisyonu vadediyor. Eco-G 120 motorun otomatik EDC şanzıman seçeneğiyle de alınabiliyor olması, doğrusu modelin elini biraz güçlendiriyor.

DONANIM TARAFI DA İDDİALI

Yenilenen Jogger’ın donanım listesi oldukça kapsamlı. Araçta 16 inç jantlar, kumaş döşeme, suni deri direksiyon, karartılmış arka camlar, otomatik klima, 7 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj sistemi ve 10 inç multimedya ekranı sunuluyor. Bunun yanında kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar ile yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon da standart olarak verilen donanımlar arasında.

Yeni Dacia Jogger Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

GÜVENLİK EKİPMANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Güvenlik tarafında da yeni Jogger boş gelmiyor. Modelde ön ve arka park sensörü, akıllı hız asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi, hız sabitleyici, yaya ve bisiklet algılama fonksiyonlu aktif acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi yer alıyor. Ayrıca otomatik farlar ve yağmur sensörü, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi de sunulan diğer güvenlik donanımları arasında.

