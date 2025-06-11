Yeni nesil Audi Q3 resmen geliyor! Teaser görselleri paylaşıldı

Audi kompakt SUV segmentindeki güçlü temsilcisi Q3'ü yenilemeye hazırlanıyor. Markanın üçüncü nesil Q3'e dair ilk resmi görselleri kamuoyuyla paylaşıldı. Büyük ilgi gören modelin dünya prömiyeri 16 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Motor1'in haberine göre, mevcut F3 jenerasyonu ile 7 yıl önce yollara çıkan Q3, bu sürecin ardından yerini tamamen yenilenmiş bir versiyona bırakacak. Audi, yeni nesil Q3'ün tanıtımı öncesinde teaser görüntülerle beklentileri artırmış durumda.

Peki yeni Audi Q3 özellikleri ile neler sunacak?

AUDI Q3 ÖZELLİKLERİ

Yeni Q3'ün iç mekan detayları henüz tam olarak ortaya çıkmadı. Ancak kabininin yakın zamanda tanıtılan Audi A5'le benzerlik göstereceği öngörülüyor. 11.9 inçlik dijital gösterge paneli, 14.5 inçlik büyük bilgi-eğlence ekranı ve isteğe bağlı olarak sunulacak 10.9 inçlik ön yolcu ekranı gibi donanımlar yeni Q3'te yer alabilir.

Motor seçenekleri henüz netlik kazanmamakla birlikte, Avrupa pazarı için 1.5 ve 2.0 litrelik benzinli motorların yanı sıra 2.0 litrelik dizel bir alternatifin sunulması bekleniyor. Ayrıca tamamen elektrikli sürüşte yaklaşık 113 kilometre menzil sağlayabilen plug-in hibrit sistemin de model gamına eklenmesi kuvvetle muhtemel.