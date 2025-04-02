Yeni Skoda Enyaq ailesi Türkiye'ye geliyor: İşte özellikleri

Skoda, Enyaq ailesinin modernleşen yüzünü Türkiye'ye getiriyor. Markanın yeni "Modern Solid" tasarım anlayışıyla şekillenen Yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, mayıs ayında Türkiye yollarında olacak. 63 kWh ve 82 kWh batarya seçenekleri, 150 kW'tan başlayıp çift motorlu 85x versiyonunda dört çeker sürüşe kadar uzanan motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni modeller, 600 km'ye varan menzil, 28 dakikada yüzde 80'e ulaşan hızlı şarj süresi ve sportif performansıyla iddiasını ortaya koyuyor.

Skoda, yenilenen elektrikli Enyaq ailesini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Modern Solid tasarım diline sahip olan Yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Avrupa'da 44 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkan yeni modellerin TL bazındaki fiyatları ise henüz açıklanmadı.

YENİ SKODA ENYAQ AİLESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BATARYA KAPASİTELERİ

Enyaq 60 / Enyaq Coupé 60: 63 kWh

Enyaq Coupé 85x: 82 kWh

MOTOR GÜCÜ VE TORK

Enyaq 60 / Enyaq Coupé 60: 150 kW, 310 Nm tork

Enyaq Coupé 85x: Çift motor (ön + arka), dört tekerlekten çekiş

PERFORMANS (0-100 KM/S)

Enyaq 60 / Coupé 60: 8,1 saniye

Enyaq Coupé 85x: 6,7 saniye

MAKSİMUM HIZ

Enyaq 60 / Coupé 60: 160 km/s

Enyaq Coupé 85x: 180 km/s

ŞARJ ÖZELLİKLERİ

82 kWh batarya (Enyaq Coupé): 175 kW DC hızlı şarj, yüzde 10-80 şarj süresi: 28 dakika

63 kWh batarya (Enyaq ve Enyaq Coupé): 165 kW DC hızlı şarj, yüzde 10-80 şarj süresi: 24 dakika

MENZİL (WLTP ÖLÇÜMLERİNE GÖRE)

Enyaq 60: 437 km

Enyaq Coupé 60: 446 km

Enyaq 85: 586 km

Enyaq Coupé 85: 596 km

Enyaq 85x: 549 km

Enyaq Coupé 85x: 558 km

BOYUTLAR

Uzunluk: 4.658 mm

Genişlik: 1.879 mm

Yükseklik: Enyaq: 1.622 mm, Coupé: 1.623 mm

Aks mesafesi: 2.766 mm

İÇ HACİM (BAŞ MESAFESİ)

Ön (Enyaq): 105,6 cm

Ön (Coupé): 109,5 cm

Arka (Her iki model): 99 cm