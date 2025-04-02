Yeni Skoda Enyaq ailesi Türkiye'ye geliyor: İşte özellikleri

Skoda, Enyaq ailesinin modernleşen yüzünü Türkiye'ye getiriyor. Markanın yeni "Modern Solid" tasarım anlayışıyla şekillenen Yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, mayıs ayında Türkiye yollarında olacak. 63 kWh ve 82 kWh batarya seçenekleri, 150 kW'tan başlayıp çift motorlu 85x versiyonunda dört çeker sürüşe kadar uzanan motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni modeller, 600 km'ye varan menzil, 28 dakikada yüzde 80'e ulaşan hızlı şarj süresi ve sportif performansıyla iddiasını ortaya koyuyor.
Skoda, yenilenen elektrikli Enyaq ailesini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor. Modern Solid tasarım diline sahip olan Yeni Enyaq ve Enyaq Coupé, mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor. Avrupa'da 44 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkan yeni modellerin TL bazındaki fiyatları ise henüz açıklanmadı.
Enyaq 60 / Enyaq Coupé 60: 63 kWh
Enyaq Coupé 85x: 82 kWh
Enyaq 60 / Enyaq Coupé 60: 150 kW, 310 Nm tork
Enyaq Coupé 85x: Çift motor (ön + arka), dört tekerlekten çekiş
Enyaq 60 / Coupé 60: 8,1 saniye
Enyaq Coupé 85x: 6,7 saniye
Enyaq 60 / Coupé 60: 160 km/s
Enyaq Coupé 85x: 180 km/s
82 kWh batarya (Enyaq Coupé): 175 kW DC hızlı şarj, yüzde 10-80 şarj süresi: 28 dakika
63 kWh batarya (Enyaq ve Enyaq Coupé): 165 kW DC hızlı şarj, yüzde 10-80 şarj süresi: 24 dakika
Enyaq 60: 437 km
Enyaq Coupé 60: 446 km
Enyaq 85: 586 km
Enyaq Coupé 85: 596 km
Enyaq 85x: 549 km
Enyaq Coupé 85x: 558 km
Uzunluk: 4.658 mm
Genişlik: 1.879 mm
Yükseklik: Enyaq: 1.622 mm, Coupé: 1.623 mm
Aks mesafesi: 2.766 mm
Ön (Enyaq): 105,6 cm
Ön (Coupé): 109,5 cm
Arka (Her iki model): 99 cm