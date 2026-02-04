Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni Tesla Model Y AWD resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Tesla, Model Y ailesine performans odaklı ancak daha uygun fiyatlı yeni bir üye ekledi. İşte Tesla Model Y AWD teknik özellikleri ve fiyatı!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 09:44

Tesla, geçen yıl duyurduğu giriş seviyesi Model Y üzerinde sessiz sedasız önemli bir güncellemeye gitti. "Standart" donanım ismini rafa kaldıran elektrikli otomobil devi, araca dört tekerlekten çekiş sistemi ekleyerek yol tutuşunu artırdı. 0-100 km/s hızlanma süresini de aşağı çekti. Ancak yapılan iyileştirmelerin karşılığında aracın menzilinde belirgin bir düşüş yaşandı.

YENİ TESLA MODEL Y AWD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Carscoops sitesinin haberine göre yeni Model Y AWD, 41 bin 990 dolarlık fiyat etiketiyle, 39 bin 990 dolarlık baz arkadan itişli model ile 44 bin 990 dolarlık Premium arkadan itişli versiyonun tam ortasına yerleşiyor. Araç, daha pahalı modellere geçiş yapmadan ekstra çekiş gücü ve hızlanma performansı arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni Tesla Model Y AWD resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Ekstra maliyetin karşılığı ise performansta kendini gösteriyor. Hem ön hem de arka tekerleklere güç veren motorlar sayesinde aracın 0'dan 100 km hıza ulaşma süresi 6,8 saniyeden 4,6 saniyeye iniyor.

Performans artışının bedeli ise menzilde ortaya çıkıyor. Ön motorun getirdiği ekstra ağırlık, aracın menzilinden yaklaşık 44 kilometre götürerek 473 kilometreye düşmesine neden oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Premium RWD modeli 575 kilometre, Premium AWD ise 526 kilometre menzil sunuyor.

Yeni Tesla Model Y AWD resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Ön ışık barının bulunmadığı, Premium'daki deri koltukların yerini kumaş koltukların aldığı ve 15 yerine 7 hoparlörlü temel bir ses sisteminin kullanıldığı araçta FM radyo desteği sunulmuyor. Ayrıca panoramik cam tavan yerini korusa da Tesla kullanıcıya giriş seviyesi bir modelde olduğunu hatırlatmak istercesine tavanı döşemeyle kaplamış durumda. Amortisörlerin daha ucuz versiyonlarla değiştirilmesi ve manuel arka havalandırma ızgaraları da maliyet odaklı diğer detaylar arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Zam var ama yine de uygun
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.