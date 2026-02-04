Yeni Tesla Model Y AWD resmen tanıtıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Tesla, geçen yıl duyurduğu giriş seviyesi Model Y üzerinde sessiz sedasız önemli bir güncellemeye gitti. "Standart" donanım ismini rafa kaldıran elektrikli otomobil devi, araca dört tekerlekten çekiş sistemi ekleyerek yol tutuşunu artırdı. 0-100 km/s hızlanma süresini de aşağı çekti. Ancak yapılan iyileştirmelerin karşılığında aracın menzilinde belirgin bir düşüş yaşandı.

YENİ TESLA MODEL Y AWD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Carscoops sitesinin haberine göre yeni Model Y AWD, 41 bin 990 dolarlık fiyat etiketiyle, 39 bin 990 dolarlık baz arkadan itişli model ile 44 bin 990 dolarlık Premium arkadan itişli versiyonun tam ortasına yerleşiyor. Araç, daha pahalı modellere geçiş yapmadan ekstra çekiş gücü ve hızlanma performansı arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Ekstra maliyetin karşılığı ise performansta kendini gösteriyor. Hem ön hem de arka tekerleklere güç veren motorlar sayesinde aracın 0'dan 100 km hıza ulaşma süresi 6,8 saniyeden 4,6 saniyeye iniyor.

Performans artışının bedeli ise menzilde ortaya çıkıyor. Ön motorun getirdiği ekstra ağırlık, aracın menzilinden yaklaşık 44 kilometre götürerek 473 kilometreye düşmesine neden oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Premium RWD modeli 575 kilometre, Premium AWD ise 526 kilometre menzil sunuyor.

Ön ışık barının bulunmadığı, Premium'daki deri koltukların yerini kumaş koltukların aldığı ve 15 yerine 7 hoparlörlü temel bir ses sisteminin kullanıldığı araçta FM radyo desteği sunulmuyor. Ayrıca panoramik cam tavan yerini korusa da Tesla kullanıcıya giriş seviyesi bir modelde olduğunu hatırlatmak istercesine tavanı döşemeyle kaplamış durumda. Amortisörlerin daha ucuz versiyonlarla değiştirilmesi ve manuel arka havalandırma ızgaraları da maliyet odaklı diğer detaylar arasında yer alıyor.