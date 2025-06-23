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 | Murat Makas

Yeni Toyota Corolla sahneye çıkıyor

Toyota'nın efsane modeli 13. nesline hazırlanıyor. Yeni Corolla, güçlü hibrit motorları ve modern teknolojileriyle 2026'da yollarda olacak.

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Yeni Toyota Corolla sahneye çıkıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 11:07

Toyota Corolla, 50 yılı aşkın süredir otomotiv dünyasının en tanıdık isimlerinden biri. Şimdi ise tarihinin 13. nesli için hazırlıklar başladı. Japon basınında yer alan ve şirket tarafından henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, yeni Corolla’nın ilk tanıtımı 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşebilir. Pazara çıkışı ise 2026 ile 2027 arasında bekleniyor.

Yeni modelin kalbinde yine bir “tam hibrit” sistem olacak. Ancak Toyota’nın bu motorları daha verimli hale getirmek için ciddi güncellemeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Hatta elektrik gücüyle 100 kilometreye kadar menzil sunabilecek bir şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) versiyonun da seçenekler arasında olabileceği konuşuluyor.

PRİUS VE C-HR RUHUNU TAŞIYAN YENİ TASARIM

Yeni Corolla’nın tasarım çizgilerinde, markanın son dönemde yenilediği Prius ve C-HR modellerinin etkisi açıkça hissedilecek. Şirketin resmi görselleri henüz gelmese de, sızan taslaklara göre daha ince ve karakteristik gündüz farları, küçültülmüş bir ızgara ve sportif tampon hatları bizi bekliyor olabilir. Özellikle ön bölümde "C" formundaki LED detaylarla dikkat çeken bir yüzey tasarımı öne çıkıyor.

Yeni Toyota Corolla sahneye çıkıyor

Arka kısımda da yenilikler var. Modaya uygun şekilde birleşik LED stoplar, Corolla’nın modern görüntüsünü tamamlayacak. Üstelik sedan, hatchback ve station wagon gövde tiplerinin hepsi korunarak farklı müşteri gruplarına hitap eden bir yaklaşım sürdürülecek.

KABİNDE TEKNOLOJİK SIÇRAMA

Yeni Corolla, iç mekânda da çağın gereklerine uyum sağlıyor. Tamamen dijital bir gösterge paneli ve Apple CarPlay/Android Auto destekli geniş bir multimedya ekran artık standart haline geliyor. Üstelik Toyota’nın geliştirdiği yapay zekâ destekli bir sesli asistan sayesinde araçla etkileşim çok daha akıcı ve doğal olacak.

GR VERSİYON: PERFORMANS TUTKUNLARINA MÜJDE

Corolla’nın yüksek performanslı GR versiyonu da bu dönüşümden nasibini alacak. İngiltere’de üretilecek bu modelin, 300 beygir gücünün üzerinde bir motorla ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geleceği ifade ediliyor. Henüz Avrupa pazarı için resmi bir onay gelmiş değil ama beklentiler yüksek.

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ETİKETLER
#Otomobil
#otomotiv
#tasarım
#Toyota Corolla
#Yeni Nesil Corolla
#Hybrid
#Plug-in Hybrid
#Otomobil
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