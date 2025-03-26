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 | Ömer Faruk Dogan

Yerli otomobil TOGG T10X'e 2 yeni özellik geldi! Artık anahtara gerek kalmadı

Togg'un mobil uygulaması Trumore, elektrikli SUV modeli T10X için uzaktan kontrol ve dijital anahtar özelliklerini devreye aldı. Her iki özellik de Togg T10X modelini kullananların erişimine açıldı.

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Yerli otomobil TOGG T10X'e 2 yeni özellik geldi! Artık anahtara gerek kalmadı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 17:38

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), elektrikli SUV modeli T10X kullanıcıları için sevindirici bir yeniliğe imza attı. Togg'un geliştirdiği mobil uygulama Trumore, aldığı son güncellemeyle önemli özelliklere kavuştu. Yeni özellikler sayesinde araç sahipleri otomobillerini daha kolay ve güvenli bir biçimde kullanabilecek.

TOGG T10X UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Webtekno'nun haberine göre Trumore'a eklenen ilk yenilik, uzaktan kontrol özelliği oldu. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarını kullanarak araçlarını uzaktan çalıştırabilecek, bagaj kapısını açabilecek ve çeşitli fonksiyonları yönetebilecek. Uygulama üzerinden verilen komutlar sayesinde sürücüler, fiziksel anahtara gerek duymadan otomobillerini tamamen dijital ortamda kontrol edebilecek.

FİZİKSEL ANAHTARA GEREK KALMADI

Dijital anahtar özelliği ise kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirecek. Akıllı telefon ile otomobile yaklaşıldığı anda kapılar otomatik olarak açılacak ve araçtan uzaklaşıldığında kapılar kendiliğinden kilitlenecek. Böylelikle araç güvenliği artırılırken, kullanıcılar da anahtar kullanma zorunluluğundan kurtulacak.

Togg'un sunduğu dijital anahtarın bir diğer avantajı ise paylaşılabilir olması. Araç sahipleri, dijital anahtarlarını aile üyeleri, arkadaşları ya da istedikleri diğer kişilerle paylaşabilecek. Bu sayede araç kullanımında vatandaşlara esneklik sağlanmış olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Togg dijital anahtar nedir?
Togg dijital anahtar, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg modellerinde kullanılan ve fiziksel anahtara ihtiyaç duymadan aracınıza erişmenizi sağlayan akıllı bir sistemdir.
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#Otomobil
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