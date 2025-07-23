Osimhen ve Icardi aynı anda sahada olacak mı? Galatasaray'ın planı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yaşanan gelişmeleri ve gizli yürütülen çalışmaları Tgrthaber.com'a değerlendiren Spor Yorumcusu Kaya Temel; "Osimhen transferinin yanı sıra birçok transfer yapılacak, fakat gündemde olan isimlerin yanı sıra başka oyuncularla da iletişim halindeler" diyerek çarpıcı mesajlar verdi.

STOPER ADAYLARIYLA İLGİLİ SON DURUM

Manchester City forması giyen İsviçreli yıldı Manuel Akanji'yle sözlü anlaşma yapıldığını dile getiren Kaya Temel; Sarı-kırmızılıların Akanji'nin yanı sıra Monaco'nun genç stoperi Wilfried Singo ile ilgilendiklerini ifade etti.

Singo'nun maaş beklentisinin 5 milyon euro civarında olmasının Galatasaray için kabul edilebilir bir miktar olmadığını dile getiren Temel; Sarı-kırmızılıların oyuncunun maaşında indirime gitmesini beklediklerini dile getirdi.

KALECİ TRANSFERİNDE TEK SEÇENEK EDERSON MU?

Şuan için kaleci adaylarında tek seçeneğin Ederson olduğunu ifade eden Temel; Brezilyalı yıldız Ederson'a henüz resmi teklif yapılmadığını, sözlü olarak anlaşma sağlandığını ve transferin resmiyete dökülmesi için Manchester City ile görüşmelerin olacağını dile getirdi.

"SAĞ BEK VE ORTA SAHA FIRSAT TRANSFERİ OLACAK"

Forvet ve kanat hattına Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin transfer edilmesinin ardından gözler sağ bek ve orta saha bölgesine çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Temel; "Sağ bek ve orta saha transferleri tamamen fırsat transferi olacak" dedi.

CİMBOM'UN SACHA BOEY İLGİSİ

Galatasaray'ın daha önce bek transferi için Sacha Boey ile görüştüklerini fakat yüksek maaş talebi sebebiyle transferden vazgeçtiklerini dile getirdi.

Şuan hedefi Bayern Münih'te kalmak olan Boey, transfer olması durumunda önceliğini Fransa ligine vermiş durumda. Süper lige dönmesinin artık son çare olması durumunda ise minimum 4.5 milyon euro maaş bekliyor.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İMKANSIZ"

Adı bu transfer döneminde Galatasaray'la çok fazla anılan Milli yıldıza, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı haberleri gündem olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Temel; "Hakan Çalhanoğlu kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olmayacak. Kariyerine İnter ile devam edecek." dedi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hakan'ın transferi konusunda adı anılan kulüpler ve çıkan iddialar üzerine hiçbir görüşme yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe ile görüşme yapmadık! İddiaların hiçbir dayanağı yok! Hakan Çalhanoğlu ve ben, Galatasaray ile de görüşmedik. Hakan, gelecek yıl Inter'de olacak."

OSİMHEN VE ICARDI AYNI ANDA SAHADA OLACAK!

Geçtiğimiz sezon sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sakatlıktan dönmesiyle Okan Buruk'un nasıl bir diziliş ile oynayacağı merak konusu oldu.

Icardi'nin tamamen iyileşmesini beklediklerini aktaran Temel; " Icardi'nin iyileşmesi durumunda Okan Buruk, daha önce de denediği gibi çift santraforla oynayacak." dedi.

"ICARDI LİGDE, OSİMHEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

Galatasaray taraftarının "Icardi ligde oynar, Osimhen ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlar" düşüncesi var fakat Okan Buruk'un düşünceleri o yönde değil.

Victor Osimhen transferi yapılırken özellikle Icardi'ye danışıldığını, Buruk'un hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde çift santrafor oynayacağını dile getirdi.

CİMBOM'UN YENİ KAPTANI MAURO ICARDI!

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk, yaptığı açıklamayla takımın yeni kaptanının Icardi olduğunu söyledi.

Mauro Icardi'nin geldiği ilk günden beri takım üstünde büyük etkisinin olduğunu dile getiren Temel; "Geldiği ilk günden beri liderlik yönüyle takıma yön veren isimlerin başında geliyor. Takımdaki her oyuncuyla özel olarak ilgileniyor ve sorumluluk alıyor." dedi.