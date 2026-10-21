Suriye'ye ne zaman gidecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin "Suriye ziyaret tarihi netleşti mi?" sorusuna Erdoğan, "Daha netleşmedi, yapacağız" ifadeleriyle cevap verdi. Erdoğan, yakın zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik ise "Olabilir" açıklamasını yaptı.

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