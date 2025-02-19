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 | Onur Kaya

10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı

Kongre hazırlıkları yapan AK Parti'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partilerinden istifa eden 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 15:05

8. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi gücüne güç katmaya devam ediyor. 10 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.

10 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı.

YENİDEN REFAH DETAYI

Yeni katılımlar partinin yerel yönetimlerdeki gücünü artırırken, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının çoğunluğunun Yeniden Refah Partisi'nden olması dikkat çekti. İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının isimleri:

  1. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (Yeniden Refah Partisi)
  2. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi)
  3. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (Yeniden Refah Partisi)
  4. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (Yeniden Refah Partisi)
  5. Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (Yeniden Refah Partisi - İstifa)
  6. Murat Daban – Manisa, Selendi (Yeniden Refah Partisi)
  7. Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)
  8. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)
  9. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
  10. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
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