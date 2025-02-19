10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetlerini bizzat Erdoğan taktı
Kongre hazırlıkları yapan AK Parti'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partilerinden istifa eden 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
8. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanan Adalet ve Kalkınma Partisi gücüne güç katmaya devam ediyor. 10 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.
10 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı.
YENİDEN REFAH DETAYI
Yeni katılımlar partinin yerel yönetimlerdeki gücünü artırırken, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının çoğunluğunun Yeniden Refah Partisi'nden olması dikkat çekti. İşte AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının isimleri:
Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (Yeniden Refah Partisi)