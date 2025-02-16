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 | Yusuf Özgür Bülbül

Batman CHP'de istifa şoku: 514 kişi AK Parti'ye katıldı!

Batman'da CHP'den istifa eden 514 kişi AK Parti'ye geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti'ye katılan 514 kişiye rozetlerini taktı…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 20:53

Batman'da aralarında CHP İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, il başkan yardımcıları, merkez ilçe başkan yardımcıları ve gençlik kolları başkan yardımcılarının da olduğu 514 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığı, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi ve ilçe belediye başkanları katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, yaptığı konuşmada AK Parti'nin toplumun her kesimine hitap eden bir parti olduğunu belirterek, Batman'da gerçekleşen bu denli geniş katılımın da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE ALT VE ÜST YAPISIYLA SINIF ATLAMIŞTIR”

Dayanışmanın ve ortak hedeflerin ışığında Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden İleri, "Enerjimiz çok yüksek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah Türkiye'nin önü daha da açılacak. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bu ülkeyi milletin teveccühüyle emanet aldığı zaman hepinizin malumu ülke yangın yeriydi. Ekonomik sıkıntılardan tutun toplumsal hırsızlıklara kadar çok geniş yelpazede çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Ancak çok şükür 23 yılın sonunda bugün itibarıyla geldiğimiz noktada çok rahat şekilde söyleyebiliriz bu 23 yılın sonunda AK Parti iktidarı sürecinde Türkiye alt ve üst yapısıyla sınıf atlamıştır. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım" dedi.

“TEVECCÜH VE BÜYÜK BİR GÜVEN GÖRÜYORUZ”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ise AK Parti bayrağını daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Şansi, "AK Parti ailesi Batman'da her geçen gün daha da genişliyor. Partimize her geçen gün toplumun her kesiminden geniş bir teveccüh ve büyük bir güven oluştuğunu görüyoruz. Bugün de partimize geniş bir katılım oldu. AK Parti ailemize katılan 514 kardeşimize rozetlerini Danışma Kurulumuza katılan Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri ve AK Parti Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ile birlikte takdim ettik" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP NE ZAMAN KURULDU?
Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "CHP" şeklindedir. Simgesi Altı Ok'tur. TBMM'de 133 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir.
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