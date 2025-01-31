Tgrt Haber
Haberler>Politika>ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'ye gidiyor! Suat Toktaş'ı ziyaret edecek

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'ye gidiyor! Suat Toktaş'ı ziyaret edecek

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:13
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri&#039;ye gidiyor! Suat Toktaş&#039;ı ziyaret edecek

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı Silivri'de ziyaret edeceği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Silivri'ye gidiyor.

Yavaş, Güner ve Ağbaba'nın Silivri'ye Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etmek için gittiği bildirildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...