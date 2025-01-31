ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'ye gidiyor! Suat Toktaş'ı ziyaret edecek
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ocak 2025 11:10 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:13
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı Silivri'de ziyaret edeceği öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Silivri'ye gidiyor.
Yavaş, Güner ve Ağbaba'nın Silivri'ye Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etmek için gittiği bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com