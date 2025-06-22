ABD'nin saldırısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 'Müzakere masası yegane çözüm'

Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor. İran-İsrail savaşına ABD de dahil oldu. Başkan Donald Trump, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Dünyanın gözünü çevirdiği gelişmenin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in herkes için bir tehdit olduğunu belirterek, "Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan çatışmalar tam anlamıyla savaşa dönüştü. Demir Kubbe'nin yetersiz kaldığı saldırılarda Tel Aviv ve Hayfa ağır hasar gördü. İran, yalnızca İsrail’i değil, İsrail'e destek için gönderilen gemi ve uçakları da hedef alacaklarını bildirdi.

Tahran başta olmak üzere birçok kritik noktayı hedef alan İsrail, gözünü Hürmüz Boğazı'na çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

'MÜZAKERE MASASININ YEGANE ÇÖZÜM'

Dünyanın gözünü çevirdiği saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."

https://x.com/omerrcelik/status/1936734356153716842