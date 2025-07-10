Abdullah Özdemir TGRT Haber'de! Muhalefete 'yolsuzluk' tepkisi: Çürümüşlük gün yüzüne çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TGRT Haber'e konuk oldu. Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin konuşan Özdemir, "Seçim gündemi ile kaybedecek vatimiz yok" dedi. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonuna da değinen Özdemir, "Bugün bu çürümüşlüğün gün yüzüne çıktığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TGRT Haber'e konuk oldu. Terörsüz Türkiye süreci ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, muhalefetin erken seçim çağrısına da net cevap verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN ÇOK ANLAMLI"

Özdemir'in konuşmasından satır başları:

"Ülkemiz terör belasından çok büyük acılar çekti. Terörsüz Türkiye süreci çok anlamlı. Bu sürecin nihayete ermesi Türkiye'nin çok büyük bir coğrafyaya etki etmesi adına çok önemli olacaktır. Türkiye'nin ağırlığının artmasıyla bölgedeki güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol alınıyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1943253477502657013

"BAZI ŞEYLER 10 SENE 20 SENE SONRA DAHA NET GÖRÜLECEK"

Bazı şeyler 10 sene 20 sene sonra daha net görülecek. Cumhurbaşkanımızın 'Yüzyılın Lideri' olarak anılmasını belki 5 belki 10 sene sonra daha gür bir şekilde dillendirme fırsatına sahip olacağız.

https://x.com/tgrthabertv/status/1943256125102555373

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Beylikdüzü'nden başlayan bir süreç, anlayış... İBB'yi aldıktan sonra bariyerleri aştılar ve yeni dönemde bu anlayış tüm ilçelerini dizayn etti. Bugün bu çürümüşlüğün gün yüzüne çıktığını görüyoruz. CHP belediyelerine bir operasyon değil bunu yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha kıymetli olur. Umarız bu tarz şeyleri daha fazla duymayız.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı zaten verdi. Ülkemizin daha yapacak çok işi var. Yani bizim seçim gündemleriyle kaybedecek vaktimiz yok. Bizim suni gündemlere ayıracak vaktimiz yok"