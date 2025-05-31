Adalet Komisyonu’nda infaz teklifi gerginliği

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda yapılması öngörülen değişiklik teklifini görüşmek üzere toplandı. Ancak komisyon toplantısı, özellikle bazı maddelere ilişkin eleştiriler nedeniyle zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, teklifin içeriğinde yer alan bazı ifadelerin belirsizlik içerdiğine dikkat çekerek, gaz fişeği kullanmakla bir kişiyi gaz fişeğiyle yaralamanın aynı cezaya tabi tutulmasının hukuki açıdan sorunlu olduğunu savundu. Ayrıca Emir, teklif metninde yer alan “kişilerin toplu olarak bulundukları yer” ifadesinin muğlak olduğunu vurgulayarak, “Bu durumda orada bulunan herkes mi cezalandırılacak, yoksa yalnızca fiili işleyen kişi mi, bu açık değil” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise eleştirilere tepki göstererek, “Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye sadece Saraçhane’den ibaret değil” ifadeleriyle muhalefete yanıt verdi.