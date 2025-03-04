Adnan Beker CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel taktı

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. İYİ Parti'den 6 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı.

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği açıklamasıyla gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini Özgür Özel taktı.

'PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

Beker, CHP'nin Grup Toplantısı'nda rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "

"Baba ocağına davet eden Özgür Özel olmak üzere tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri değiştireceğimize inanıyorum.

inşallah patimizi iktidara taşıyacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Adnan Beker, 2023 yılında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.

Beker, o dönem şöyle konuşmuştu:

"Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?"