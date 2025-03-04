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Adnan Beker CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel taktı

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. İYİ Parti'den 6 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Beker, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini açıklamıştı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:55

Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği açıklamasıyla gündem olan Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı. Beker'in rozetini Özgür Özel taktı.

'PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ'

Beker, CHP'nin Grup Toplantısı'nda rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "

"Baba ocağına davet eden Özgür Özel olmak üzere tüm partililerimize teşekkür ediyorum. Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içerisinde bir şeyleri değiştireceğimize inanıyorum.
inşallah patimizi iktidara taşıyacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Adnan Beker, 2023 yılında katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti.

Beker, o dönem şöyle konuşmuştu:

"Seçimin kaybedildiği gece oradaydım. Herkes oradaydı. Bütün genel başkan yardımcıları filan. Cenaze evi gibiydi, herkes çok üzgündü. Meral Hanım'ın da morali çok bozuktu. Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim, başka bir aday yok ki. Bunlar bizim Pursaklar Belediyesi'ni yönetemezdi, ne anlatıyorsunuz ya! Tayyip Bey'den başka aday yoktu ki, kime verelim?"

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Sıkça Sorulan Sorular

ADNAN BEKER KİMDİR?
Adnan Beker, 1964 yılında Ankara doğdu. İYİ Parti 28. dönem Ankara milletvekilidir. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; Petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır. SİYASİ KARİYERİ 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu. 2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı. 2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.
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