Afrika Boynuzu'nda tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya’da kritik 'Somaliland' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Başbakan Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nin 100. yılına denk gelen bu tarihi ziyarette, bölgesel güvenlikten ekonomik iş birliğine kadar kritik konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abiy Ahmed ile birlikte ortak basın toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı. İsrail'in Somaliland'i tanımasının Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'daki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi.

Afrika Boynuzu'nda tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'da kritik 'Somaliland' açıklaması

KRİTİK GÜNDEM: BÖLGESEL İSTİKRAR VE EKONOMİ

Erdoğan-Ahmed Ali görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Resmi ziyaret kapsamında taraflar arasındaki anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Afrika Boynuzu'nda tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'da kritik 'Somaliland' açıklaması

BİLİM VE KÜLTÜR DURAKLARI

Ulusal Saray Bilim Müzesi'ni de gezecek olan Erdoğan'ın Addis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin Addis Abada Büyükelçiliğinin açılışının 100. yılına da denk geldiği biliniyor.

Afrika Boynuzu'nda tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'da kritik 'Somaliland' açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETİYOPYA'DA KRİTİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

"Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından öncü ülkedir.

Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de ayrı bir gurur kaynağıdır.

Ticari yatırımlar, enerji, madencilik, iletişim ve birçok konuyu görüştük. 1 milyar dolarlık ticaret hacmimizi nasıl gerçekleştiririz bunu görüştük. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla burada insanlara destek olması bizim için kıvanç kaynağıdır.

Dost Etiyopya halkıyla ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olan Necaş köyü kültüren bağlarımız bakımından çok önemli. Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını güçlendiriyoruz. TİKA ofisimizle aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu samimi coğrafyadaki güzel insanların yanında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerin eklenmesini istemiyoruz. Biz bölgenin sorunlarına bölge ülkenin çözüm geliştirmesini istiyoruz. Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı. İsrail'in Somaliland'i tanımasının Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği acılara yenilerinin eklenmesini istemiyoruz. Bu ziyaretimizin bölgenin barışına katkı sağlamasını temenni ediyorum. "

Ayrıntılar geliyor...

