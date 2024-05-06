Ahmet Davutoğlu 'Ben başarılıyım, parti başarısız' dedi 2028'e göz dikti

06 May 2024 05:16 - Güncelleme : 06 May 2024 05:22

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için bomba tahmin

Gelecek Partisi’nin Haymana’da gerçekleştirdiği istişare kampında Ahmet Davutoğlu yaptığı değerlendirmede “Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. Ben başarılıyım, parti başarısız” diyerek 2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Yerel seçimlerde başarı elde edemeyen Gelecek Partisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İstişare Kampı'nda partinin geldiği son durum değerlendirildi.

İstanbul Milletvekili Selim Temurci yönetimi eleştirerek “Gelecek Partisi ve Davutoğlu neden milletten oy alamıyor, neden odak seçim denilerek girilen seçimde sıfır çekildi, genel başkanın memleketi Konya Taşkent’te neden oy alınamadı bunlar mutlaka vatandaşa sorulmalı ve parti tepeden tırnağa yenilenmelidir” değerlendirmesi yaptı.

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de açıkça Davutoğlu’na olağanüstü kongreyi topla diye çıkış yaptı. Bazı partililer de olağanüstü kongre teklifine destek verdi. Şahin “Partinin mevcut durumunu kabul etmek zorundayız. Yanlış tespit bizi, yanlış çözümlere götürür. Yeni bir siyasal yapılanma, yeni bir teşkilat yapılanması, yeni söylemler, yeni bir hikaye için partinin olağanüstü kongreye götürülmesini teklif ediyorum” dedi.