Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

AK Parti çatısı altında birleşiyorlar! 4 belediye başkanı daha geçiyor: İşte görev yerleri ve partileri

AK Parti'ye Nisan 2026 itibarıyla katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre 2'si CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı yarın AK Parti’ye katılacak. Katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 17:18

Siyasi arenada AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.

Katılacak belediye başkanları ve görev yerleri: Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP), Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP), Tokat Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP), Muş Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi).
AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE SAYISI 70 OLACAK

Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.

İŞTE KATILACAK BELEDİYELER

Katılımların önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:

* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)

AK Parti'ye 31 Mart seçimlerinden bu yana 66 belediye başkanı katıldı. En çok katılım Yeniden Refah Partisi'nden oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana, farklı partilerden seçilen veya bağımsız olan toplam 66 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştır.

