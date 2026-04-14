AK Parti çatısı altında birleşiyorlar! 4 belediye başkanı daha geçiyor: İşte görev yerleri ve partileri

Siyasi arenada AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak olan AK Parti grup toplantısında 2'si CHP'li 1'i Yeniden Refah Partili 1'i Saadet Partili olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak.
Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Katılımlarla birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan belediye sayısı 70'e ulaşacak.
Katılımların önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. İşte katılacak olan belediye başkanları, görev yerleri ve partileri:
* Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Kadir Kumbul (CHP)
* Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (CHP)
* Tokat merkeze bağlı Çat Belediye Başkanı Ali Pelit (YRP)
* Muş merkeze bağlı Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın (Saadet Partisi)
AK Parti'ye 31 Mart seçimlerinden bu yana 66 belediye başkanı katıldı. En çok katılım Yeniden Refah Partisi'nden oldu.
