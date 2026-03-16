Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Fatma Betül Sayan Kaya duyurdu: 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına düzenleme geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı harekete geçtiklerini açıkladı. "Çocuk Gülerse Dünya Güler" programında konuşan Kaya, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında "beyinlerini heba etmelerini" önlemek amacıyla yeni bir yasal düzenleme yapacaklarını belirtti.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 22:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ iftar programına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, programa katılan yaklaşık 500 çocukla birlikte iftarını yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"15 YAŞ ALTI İÇİN YENİ DÜZENLEME"

Çocuk denilince tüm dünyada akan suların durması gerektiğini ve bütün dünyanın bir çocuk için her şeyin en güzelini düşünmesi gerektiğini belirten Kaya, "Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde çocukların hakları eşit değil. Küresel siyasetin çocukları da ayrıştırdığını görüyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü çocuklar diğerlerinden maalesef ayrıştırılıyor. Kendi çocuklarının saçının teline zarar gelse kıyameti koparanlar, katlettikleri evlatların hesabını asla ve asla vermiyorlar. Türkiye, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele veriyor. Türkiye, dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için onların hepsinin huzurla ve refahla geleceğe ulaşması için mücadele veriyor. Bugün dünyanın bütün çocuklarının yüzünü güldürmek için dünyada mücadele eden bir adam var, o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇOCUK ODAKLI İNŞA

AK Parti olarak yaptıkları her projede ya da çalışmada çocukların ana eksende tutulduğunu ifade eden Kaya, deprem bölgesinin inşasında çocuklar için sosyalleşebilecek alanları da hiçbir zaman göz ardı etmediklerini kaydetti.

"EVLATLARIMIZIN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA BEYİNLERİNİ HEBA ETMELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Küreselleşen dünyada dijitalleşmenin çocuklar için büyük imkanlar sağlamasının yanı sıra büyük tehditleri de içerisinde barındırdığını vurgulayan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın aklı ve kalbi, muhakeme yeteneğini yerine getirmekten ziyade zaman zaman o dijital dünyada mahrum bırakılıyor. Okuyan, araştıran ve sorgulayan çocuklarımız yerine dijital dünyanın adeta beynini uyuşturduğu çocuklar bu dünyanın en büyük tehdidi ama biz dijitalleşen dünyada da çocuklarımızı korumak için yeni bir yasal düzenlemeyi icra edeceğiz. 15 yaşından küçük evlatlarımızın sosyal medya platformlarında uzun sürelerle beyinlerini heba etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Burada da ana hedefimiz çocuklarımızın aklını, kalbini ve muhakeme yeteneğini en iyi düzeyde muhafaza etmek ve onların gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için tehditlerden uzak kalmalarını sağlamaktır."

