TBMM'de kritik görüşme: Doğum izni ve sosyal medyada 15 yaş düzenlemesi için yeni tarih belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren kritik düzenlemeleri ele almak üzere Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Kadın çalışanların toplam doğum izni süresini artırmayı, Darülaceze’nin faaliyet alanını genişletmeyi ve çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla sosyal medyaya yaş sınırı getirmeyi hedefleyen "Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", ilk oturumunda muhalefetin anayasaya aykırılık iddiaları ve usul tartışmalarına sahne oldu.

Komisyon toplantısının açılışında konuşan Bilgin, "Komisyonumuzun çalışmaları esas itibarıyla Türk devletinin sosyal devlet hüviyetiyle ilgili çalışmalardır. Bunun için elbette ki anayasal bir görev yapıyoruz ancak Türk devletinin sosyal devlet kimliğini yansıtan bir geleneğin de temsilcisiyiz. Bizim, imparatorluktan günümüze sosyal devlet vasfını Türk devletinin hep koruya geldiğini, zaman zaman sorunlar yaşansa da en kötü zamanlarda bile, erken zamanlarda bile sosyal politika uygulamalarına hassasiyetle riayet edildiğini, bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz" dedi.

"KADIN ÇALIŞANLARIN DOĞUM SONRASI İZİN SÜRESİNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİYORUZ"

Komisyon Başkanı Bilgin, teklif üzerinde ilk imza sahibi olan Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'e söz verdi. Öztürk, teklife ilişkin, "Değişen dünya şartları, artan sosyal ihtiyaçlar ve toplum yapısındaki dönüşüm, Darülaceze hizmet kapasitesinin daha da güçlendirilmesini ve imkanlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda; Darülaceze’ye yapılan nakdi bağışların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesini sağlıyoruz. Ayrıca gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışların da teşvik edilmesini mümkün hale getiriyoruz. Bu düzenlemeler sadece mali bir teşvik değildir. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Çünkü sosyal devlet yalnızca kamu kaynaklarıyla değil, toplumsal dayanışma ruhuyla da güçlenir. Bununla birlikte Darülaceze’nin faaliyet alanını da genişletiyor, yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin ihtiyaç duyulan diğer illerinde ve gerekli görülen durumlarda yurt dışında da hizmet verebilmesinin önünü açıyoruz. Teklifimiz ayrıca Darülaceze’nin aşevi hizmeti sunabilmesi ve gıda bankacılığı faaliyetleri yürütebilmesi için de yasal zemin oluşturmaktadır. Teklif kapsamında; kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyaya 15 yaş sınırlaması teklifi hakkında değerlendirmede bulunan Öztürk, "Çocuklarımızın önemli bir kısmı ekran başında geçirdikleri sürenin kitap okuma alışkanlıklarını azalttığını, ders başarılarını olumsuz etkilediğini ve aileleriyle geçirdikleri zamanı düşürdüğünü ifade etmektedir. Amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan koparmak değil; onları bu dünyanın imkanlarından yararlanabilen, risklere karşı bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetiştirmektir. Bu nedenle sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getiriyoruz. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet modelleri oluşturulması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması gibi önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeler ve teklifin anayasaya aykırı olduğu iddiaları nedeniyle yaşanan usul tartışmaları sebebiyle Komisyon Başkanı Bilgin, görüşmelerin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiğini dile getirerek toplantıyı kapattı.