Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eskişehir'de kan donduran olay! Öldürdüğü kızını bahçeye gömüp intihar etti

Eskişehir'de 10 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Z.Ü., babasının bahçesinde ölü bulundu. Kendi kızını katleden adam cinayetin ardından evinde intihar ettiği öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehir'de kan donduran olay! Öldürdüğü kızını bahçeye gömüp intihar etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 14:05

Eskişehir'de kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

HABERİN ÖZETİ

Eskişehir'de kan donduran olay! Öldürdüğü kızını bahçeye gömüp intihar etti

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Eskişehir'de 13 yaşındaki Z.Ü.'nün evinden ayrıldıktan sonra babasının bahçesinde ölü bulunması ve babasının da intihar etmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
Z.Ü., Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu.
Kızını öldüren babanın intihar ettiği belirtildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Yakınları tarafından kayıp müracaatı yapılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, minik Z.Ü'nün bulunması için arama çalışmalarına başladı.

BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, Z.Ü.'nün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi.

Eskişehir'de kan donduran olay! Öldürdüğü kızını bahçeye gömüp intihar etti

KIZINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da akran dehşeti! Hiç tanımadıkları çocuğu dövüp burnunu kırdılar: O anlar kamerada
Sevgilisi hırsızlık yapmasın diye yalvardı! Dinler gibi yapıp ne varsa çaldı: O anlar kamerada
ETİKETLER
#Çocuk Ölümü
#Aile Trajedisi
#Haberler
#Eskişehir Kayıp Çocuk
#Baba Cinayeti Intihar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.