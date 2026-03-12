Eskişehir'de kan donduran olay! Öldürdüğü kızını bahçeye gömüp intihar etti

Eskişehir'de kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Z.Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınları tarafından kayıp müracaatı yapılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, minik Z.Ü'nün bulunması için arama çalışmalarına başladı.

BAHÇEDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, Z.Ü.'nün Aşağıkartal Mahallesi'nde babasının bahçesinde ölü bulundu öğrenildi.

KIZINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Kızını öldüren babanın ise intihar ettiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.