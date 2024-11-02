AK Parti il kongreleri için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi öncesi il kongrelerinin başlaması için tarih verildi. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleşecek ilk il kongresi 9 Kasım'da gerçekleşecek.
AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci kapsamında ilk il kongresi 9 Kasım’da Malatya’da yapılacak.
3 Eylül'de gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre sürecine ilişkin alınan karar sonrasında il kongrelerinin takvimi belirlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIM SAĞLAYACAK!
Bu kapsamda, sürecin ilk il kongresinin Malatya’da gerçekleşeceği ve Cumhurbaşkanı ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılmasının beklendiği açıklandı.
MKYK tarafından belirlenen takvime göre, Erdoğan’ın katılacağı 40 il arasında depremden etkilenen şehirler de bulunuyor.