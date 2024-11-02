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AK Parti il kongreleri için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:53
AK Parti il kongreleri için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi öncesi il kongrelerinin başlaması için tarih verildi. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleşecek ilk il kongresi 9 Kasım'da gerçekleşecek.

AK Parti​'nin 8. Büyük Olağan Kongre​ süreci kapsamında ilk il kongresi 9 Kasım’da Malatya’da yapılacak.

3 Eylül'de gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre sürecine ilişkin alınan karar sonrasında il kongrelerinin takvimi belirlendi.

AK Parti il kongreleri için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak - 1. Resim

CUMHURBAŞKANIERDOĞAN​ DA KATILIM SAĞLAYACAK!

Bu kapsamda, sürecin ilk il kongresinin Malatya’da gerçekleşeceği ve Cumhurbaşkanı ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılmasının beklendiği açıklandı.

MKYK tarafından belirlenen takvime göre, Erdoğan’ın katılacağı 40 il arasında depremden etkilenen şehirler de bulunuyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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