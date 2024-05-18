AK Parti Kızılcahamam kampı tarihi değişti

18 May 2024 12:13 - Güncelleme : 18 May 2024 12:16

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihini 31 Mayıs-2 Haziran olarak açıkladı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.