AK Parti Kızılcahamam kampı tarihi değişti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 12:13 - Güncelleme : 18 May 2024 12:16
AK Part'nin 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın tarihini 31 Mayıs-2 Haziran olarak açıkladı.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı’mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kamp, genel merkez yöneticileri, milletvekilleri ile belediye başkanlarının katılımıyla yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı