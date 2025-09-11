AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik başlıklar var

AK Parti'de bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 14.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Kritik MKYK'da ele alınacak konu başlıkları belli oldu. İşte ayrıntılar...

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve gelinen son aşama değerlendirilecek. Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunacak.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI ANLATILACAK

AK Parti, “Hep Birlikte Güçlü Türkiye” temasıyla başlattığı Türkiye Yüzyılı buluşmalarında sona yaklaşıyor. MKYK üyeleri de yaz boyunca yaptığı çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi verecek. Ardından parti teşkilatları, 15 Eylül’e kadar İstanbul hariç tüm illerde programları tamamlamayacak.

İSTANBUL'DA BÜYÜK BULUŞMA

25 Eylül’de ise 300 kişilik heyet, milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle birlikte İstanbul’un 39 ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Bu buluşmaların ardından 26 Eylül’de Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kapanış programında konuşacak. Bu arada AK Parti kurmaylarının bugüne kadar yaptığı buluşmalarda en çok öne çıkan başlıklar ekonomi ve “Terörsüz Türkiye” süreci oldu.

YENİ YASAMA YILI KONUŞULACAK

MKYK'nın bir diğer gündem maddesi ise Meclis çalışmaları olacak. 1 Ekim’de açılacak yeni yasama yılında AK Parti’nin yapacağı çalışmalar anlatılacak.

BAKAN TEKİN SUNUM YAPACAK

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir sunum yapacak. Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılı hakkında bilgilendirmenin yanı sıra eğitim alanındaki güncel gelişmeleri aktaracak. 12 yıllık zorunlu eğitimde revizyon yapılacağını açıklayan Tekin, bu konuya ilişkin de MKYK’ya bilgi verecek.