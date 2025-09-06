Menü Kapat
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'idmanlıyız' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 bininci Afet Konutu teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hak sahibi depremzedelerin 3'ünden 2'sinin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, ortaya atılan yalanlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 18:33

Cumhurbaşkanı , 300 bininci Afet Konutu teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "300 bininci konutumuzun hamdolsun dağıtımını yapıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğa konuşmasına başlarken A Milli Kadın Voleybol ve Erkek Basketbol takımını da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'idmanlıyız' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Şartlar ne olursa olsun bize olan güveni boşa çıkarmadık. İşimizi aşkla yaptık ve yapıyoruz.

-Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız, şehirlerimizi ayağa kaldıracağız, dedik. Devletimizin tüm kurumları 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık yaraları sardık umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık. Hükümet 'bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'idmanlıyız' çıkışı

"3 HAK SAHİBİNDEN 2'SİNİN YUVASI TESLİM EDİLDİ"

-Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz.

-Bugün aynı zamanda Malatya'da 41 projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz.

"MUHTARLIKLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

-Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak diye yalanları yayıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.

"BU SEFER ÇOK İDMANLIYIZ"

-Bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'idmanlıyız' çıkışı

"UZAKTAN İDARE EDİLEN GENEL BAŞKAN AĞZINDAN ÇIKANI DUYMUYOR"

-Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem Türk siyasetine zarar veriyorlar. Uzaktan idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı kulağı duymuyor, önüne gelene hakaret ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocuklar olumsuz etkilenmesin diye kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı yine baltayı taşa vurdu.

ETİKETLER
#deprem
#recep tayyip erdoğan
#yardım
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Afet Konutu
#Politika
