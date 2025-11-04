Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: 'Siyasi cehaletin en açık örneği'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" dedi. İşte detaylar...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: 'Siyasi cehaletin en açık örneği'
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mizah tarihimizdeki 'Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. Genel Başkanı Sn 'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar. Sn. Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: 'Siyasi cehaletin en açık örneği'

CUMHUR İTTİFAKI'MIZ YOLUNA DEVAM EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün yaptığı bir başka paylaşımda da ''mız "" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: 'Siyasi cehaletin en açık örneği'

Çelik paylaşımında şunları söyledi:

Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e sert tepki: 'Siyasi cehaletin en açık örneği'
ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#chp
#özgür özel
#cumhur ittifakı
#Siyasi Tartışma
#Siyasi Cehalete
#Politika
