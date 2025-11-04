Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
 Özge Sönmez

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek: İşte haklarındaki suçlamalar

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan yarın ifade verecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
15:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
15:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan ’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘’ soruşturması kapsamında ‘ ve suç gelirlerini aklama’ suçundan yarın ifade verecek.Öte yandan şüphelilerin savunmasının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı da öğrenildi.

MASAK RAPOR HAZIRLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ‘Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı.

637 BİN 106 EURO SUÇ GELİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun ‘Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.

