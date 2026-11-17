Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek fon soruşturmalarındaki son durumu açıkladı. Operasyonlarda 129 kişi tutuklandı, 40,4 milyar lira tahsilat yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRECEK

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, fon krizi olarak adlandırdığımız bu dolandırıcılıkla ilgili olarak mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır. Tabii fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz ve bunu birden çok katmanda sürdürüyoruz.

Bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlık ettiği Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. En önemli konulardan bir tanesi bu dolandırıcıların ortaya çıkarılması, bunların mal varlıklarına el konulması ve cezalandırılması şeklinde.

MAĞDUR VATANDAŞLAR İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır. Bu konuyu sıkı bir şekilde hep beraber takip ediyoruz ve bunun gereğinin yapılması konusunda da adımlar atılmaya devam ediliyor.

Tabii bir de adli boyutu var. Burada Adalet Bakanımız da geçenlerde kapsamlı bir açıklama yaptı. Buradaki adli süreçler en ciddi şekilde ilerletiliyor ve kararlı bir şekilde bu dolandırıcılık yapan, manipülasyon yapan, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların, bu bağlantıların ortaya çıkarılması, soruşturulması, yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu elinde bulunan yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafa bakabilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi, bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden Devlet Denetleme Kurumunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo da bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.

YAPILAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan bu fon dolandırıcıları, onların iş birlikçileri, onların taşeronları, her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız bu Fon Koordinasyon Kurulunun içindedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız geçen gün açıkladı, bundan sonra sermaye piyasalarını daha güçlü kılmak, bu tip birtakım manipülasyonların, dolandırıcılıkların söz konusu olmaması için atılacak adımların ne olması gerektiğine dair sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek, daha kuvvetli hâle getirmek için neler yapılması gerektiğini de kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz.

Burada şu nettir: Hiç kimse bir siyasi linç kampanyasıyla suçlanmamalıdır. Bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili olarak da bir iddia herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmemelidir dedik ilk baştan itibaren. Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bütün bu süreçlerin yürütülmesindeki iradesi nettir, kesindir ve en yüksek kararlılığa sahip bir şekilde talimatlarını bizlere ve diğer arkadaşlarımıza vermektedir.

En önemli gündem maddemiz burada vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerin yapılması için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Hazine ve Maliye Bakanımızın açıkladığı ilkeler çerçevesinde bu gayretin gösterilmesidir. Bu konuyla ilgili olarak çalışmamızı biz de partide kesintisiz olarak sürdürüyoruz arkadaşlar.