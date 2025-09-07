Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri hakkında konuştu. Çelik, Özel'e sert tepki gösterdi.

GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 14:33

Sözcüsü 'Terörsüz ' süreci ve CHP'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, son dönemlerde Özgür Özel'in açıklamaları hakkında konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündemimiz. Bir yaz programının ardından Şubat ayına kadar sürecek bir programa giriyoruz. Birçok arkadaşımız bugün birçok ilde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi depremle ilgili önümüze gelen tablo, yüzyılın depremi olarak değerlendirilen asrın felaketi. Bunun altından kalkamazlar denildi, dün 300 bin konutu teslim ettik. Her toplantımızda Cumhurbaşkanımız sürekli olarak bize deprem bölgesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Türkiye bir kez daha dünyaya hangi yarayı alırsa alsın ayağa kalkabileceğini göstermiştir.

Türkiye'nin terörü gündeminden çıkarması için Cumhur İttifakı güçlü bir irade ortaya koymuştur. Devlet Bahçeli'nin Meclis'te başlattığı diyalog yeni bir çağ açmıştır. Türkiye'den terör gündeminin çıkması aynı zamanda yakın bölgemiz için ilham kaynağı olacaktır. Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerini yürütenlerin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Terör örgütlerinin teslim olması, silahların bırakılması için geçmişten beri çalışmalar söz konusudur.

Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şehit ailelerimizin müsterih olmasını sağlamaktır. Bu esasında herkesin faydasına olan bir şeydir. Yakın bölgemizde de görüyoruz ki Türkü Kürdü Arabı birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge gözüyle bakanlardır. Biz ise kardeşlik gözüyle bakıyoruz. Hepimizin adları farkları olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hukuk devletimizi hedef alanlara karşı güvenlik görevlilerimiz her zaman teyakkuz halindedir. Bugün net bir şekilde görüyoruz ki her kim silah bırakma sürecini sulandırmaya çalışıyor, emperyalist güçlerle yakın duruyor.

Çok yakın zamanda gördük bir takım Avrupa devletlerinin bazı firmaları aynı zamanda birden çok terör örgütüne karargah hazırladığını. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar biz bu sürecini yönetmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın talimatı terörsüz Türkiye konusunda güçlü mesajların verilmesidir.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özel'in son bir kaç haftadır Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sürekli olarak tekrar ettiği çirkin ve yakışıksız ifadeler. Biz Özel'in kendi partisiyle uğraşmak olduğunu değerlendiriyoruz. CHP gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken CHP Genel Başkanı ne yapmaktadır. Tabloya baktığınız konunun bizimle alakası yok. Bir takım CHP'liler bir takım CHP'lileri şikayet etmiş, yargı da konuya el atmış. Sayın Özel'e baştan beri şunu söyledik, Özel'de çok ciddi bir siyasi navigasyon sorunu var. CHP'ye söylemesi gereken sözleri bize söylüyor.

CHP'ye oy vermiş insanlarımızın hak etmediği bir noktaya geldi CHP. Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Şikayet edenler AK Partililer değil, CHP'lilerdir. Bu kongreden beri şikayetleri yapanlar da onlar. Yargı bu konuya el atmış. Bu çirkin ifadeler hadleri değil. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, bu hadsiz ifadeleri kabul etmeyiz.

