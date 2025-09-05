Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

CHP’de sular bir türlü durulmuyor. 15 Eylül tarihindeki mahkeme kararına göre Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu’na görevi geri iade edilebilir. Konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel; Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımıyoruz’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 15:19

Cumhuriyet Halk Partisi'nde işler iyice kızıştı. 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’ni usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmesi ve İl Başkanı ile yönetiminin görevden alınarak yerine ’in kayyum olarak atanması, parti içinde büyük bir tartışma başlattı.

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

İstanbul İl Kongresi için alınan bu karardan sonra, gözler CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı’na çevrildi. Mahkeme o kurultayında iptal olmasına karar verirse, yeniden CHP Genel Başkanı olacak. Böyle bir durumda ise Özgür Özel ve kurmaylarının yeniden bir parti kurma hazırlığına gireceği iddia edildi.

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteciFatih Altaylı'yı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşmede, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanması, CHP'nin 7'inci Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçeceği iddiaları ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti kuracakları yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

"YENİ PARTİ KURAMAYIZ!"

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile yeniden partinin genel başkanı olması durumunda, yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu değil. Bu, CHP; herhangi bir parti değil. Bölemeyiz, bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir, bölünmeyiz. Sonuna kadar mücadele ederiz."

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

KILIÇDAROĞLU'NU TANIMIYORUM!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkasının, mahkeme kararıyla partinin başına geçmesi durumunda ne yapacaklarına yönelik bir soru sorulması üzerine ise şöyle cevap verdi: Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak.

Özgür Özel’den çok sert çıkış! Kılıçdaroğlu’nu tanımıyorum!

Buradaki omurgayı korur, devam ederiz. Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez.

