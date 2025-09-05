Menü Kapat
Politika
Eren Erdem siyaseti bıraktığını açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse...'

CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Partinin İstanbul il başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından gelişmeler art arda geliyor. Son olarak CHP'de Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden ayrılmasının ardından istifa eden Eren Erdem, aktif siyaset hayatını sonlandırdığını duyurdu.

Eren Erdem siyaseti bıraktığını açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse...'
'de milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevi yapan , bıraktı. Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla aldığı kararı duyurdu.

Eren Erdem siyaseti bıraktığını açıkladı! 'Kılıçdaroğlu gelirse...'

"POLEMİKLER İLE İLGİLENMİYORUM"

Erdem sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır. Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım. Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut unvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm. İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm. Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu cevabımdır."

https://x.com/erenerdemnet/status/1963875671123300648

