TGRT Haber
Editor
 | Banu İriç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası ilk açıklama

CHP'nin iptal edilen İstanbul İl Kongresi sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, mahkeme tarafından verilen ara kararın nihai hüküm olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İstanbul İl Yönetiminin düşürülmesi sonrası tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Tunç mahkemenin kararının "ara karar" ve "ihtiyati tedbir" olduğunu vurgulayarak yargı sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada verilen ara karardan bahsetti.

"NİHAİ HÜKÜM TEŞKİL ETMEMEKTEDİR"

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verildiği bilgisine paylaşımında yer veren Bakan Tunç, "İl başkanı, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu yetkilerini kullanmak üzere tedbiren geçici kurul görevlendirilmesine, 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebi ve İstanbul İl Kongresinde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talepleri reddedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden yolunun açık olduğunu belirten Tunç, "Kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" paylaşımında bulundu.

