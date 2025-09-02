Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi! Davada karar verildi

CHP İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Çelik yönetimi görevden alınarak yerine geçici olarak yeni yönetim getirildi. Vatandaşlar tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi merak ediliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi! Davada karar verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
16:24
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
16:29

'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Özgür Çelik ve mevcut yönetimin yerine geçici olarak atanan isimler belli oldu.

Vatandaşlar tarafından İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi merak ediliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi! Davada karar verildi

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GÖREVLENDİRİLEN İSİMLER

Mahkeme tarafından alınan karar kapsamında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine geçici olarak getirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığında yönetime getirilen diğer isimler ise şöyle:

Zeki Şen

Hasan Babacan

Müjdat Gürbüz

Erkan Narsap

CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilen isimlerin listesi! Davada karar verildi

Kararın ardından TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'in görevi kabul edeceğini açıkladı.

Barış Yarkadaş'a konuşan Gürsel Tekin "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" ifadelerini kullandı.

