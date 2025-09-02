Bahçeli'den CHP kararı sonrası ilk açıklama: 'Siyasi komaya girmiştir, sonu karanlık'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklama yayınlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, “CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir. CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır” dedi.

Bahçeli'nin gündeme dair yorumları şu şekilde yer aldı:

-SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçebilinmelidir."

-Emperyalizmin oltasına takılan Özgür Özel çıldırsa da o füze denemeleri inşallah devam edecektir. Özgür Özel’in uykuları kaçsa da Türkiye milli savunma sanayinde dev adımları azimle atmayısürdürecektir.