TGRT Haber
28°
 Özge Sönmez

Ataşehir CHP İlçe Başkanlığına ret! Kongre yapılmayacak

Ataşehir İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongresinin tedbir kararı gereği yapılmamasına karar verdi.

tgrthaber.com
04.09.2025
15:27
04.09.2025
15:47

1. İlçe Kurulu, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin yapılamayacağına karar verdi.

"SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU"

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, "39.Olağan Kurultay süreci takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına" karar verilmiştir."

