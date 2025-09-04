MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 2016 yılında yapılan MHP Kurultay'ı üzerinden gönderme yaparak, "Devlet Bey ile şunu mu konuşalım, bir asliye hukuk mahkemesiyle kararıyla partisinde kaybettiği iktidarı kazananların, bugünkü iktidarın dümen suyuna girdiğini unutmadık mı diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

'ALIŞKANLIK OLDU'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. X üzerinden paylaşımda bulunan Yalçın, CHP lideri Özel’e yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımına “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğini savundu.

'YALAN VE İFTİRA ÇİRKİNLİĞİ'

Yalçın, “Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün yolundan uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı” ifadesini kullandı. CHP’nin politikalarını eleştiren Yalçın, Özel’in “uzlaşma yerine şiddet ve düşmanlıktan beslendiğini” öne sürdü.

Açıklamasının sonunda CHP’nin ilk genel seçimde halk tarafından sandıkta cezalandırılacağını iddia eden Yalçın, “CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

https://x.com/E_SemihYalcin/status/1963522905683497045