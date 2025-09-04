Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamaları üzerine MHP'den sert açıklamalar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğinin altını çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 14:20

lideri , geçtiğimiz günlerde 2016 yılında yapılan Kurultay'ı üzerinden gönderme yaparak, "Devlet Bey ile şunu mu konuşalım, bir asliye hukuk mahkemesiyle kararıyla partisinde kaybettiği iktidarı kazananların, bugünkü iktidarın dümen suyuna girdiğini unutmadık mı diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'

'ALIŞKANLIK OLDU'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ise Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi. X üzerinden paylaşımda bulunan Yalçın, CHP lideri Özel’e yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımına “Geliyor gelmekte olan” ifadeleriyle başlayan Yalçın, Özel’in gündemdeki gelişmeler karşısında MHP’ye yönelik eleştirilerini alışkanlık haline getirdiğini savundu.

MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'

'YALAN VE İFTİRA ÇİRKİNLİĞİ'

Yalçın, “Özel’in acemi ellerinde CHP, Atatürk'ün yolundan uzaklaşarak anarşizmin, yalan ve iftira çirkinliğinin karanlık dehlizlerine saptı” ifadesini kullandı. CHP’nin politikalarını eleştiren Yalçın, Özel’in “uzlaşma yerine şiddet ve düşmanlıktan beslendiğini” öne sürdü.

MHP'li Yalçın'dan CHP lideri Özel'e sert eleştiri! 'Geliyor gelmekte olan'

Açıklamasının sonunda CHP’nin ilk genel seçimde halk tarafından sandıkta cezalandırılacağını iddia eden Yalçın, “CHP’yi sala bindirip sandığı musalla taşı yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

https://x.com/E_SemihYalcin/status/1963522905683497045

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası! Tutukluluğunun devamına karar verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e iki soru: 'Önünde iki seçenek var'
ETİKETLER
#Türkiye
#chp
#özgür özel
#mhp
#Semih Yalçın
#Siyaseti
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.