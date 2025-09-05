Menü Kapat
Editor
 Emir Yücel

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu parti kuruyor! Ankara kulislerine bomba gibi düştü

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması sonrası gözler 15 Eylül’deki mahkeme kararına çevrildi. 38. Olağan Kurultay’ın 15 Eylül tarihinde görülecek mahkemede iptal edilmesi durumunda, Özgür Özel’in parti kurarak yeni bir hareket başlatacağı gündeme bomba gibi düştü.

05.09.2025
05.09.2025
Cumhuriyet Halk Partisi’nde () sular durulmuyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmesi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, parti içinde büyük bir tartışma başlattı.

Ancak asıl bomba, 15 Eylül’de görülecek davada CHP’nin 38. Olağan Genel Kurultayı’nın iptal edilmesi durumunda yaşanacak. Ankara kulislerinde, kurultayın iptali halinde Genel Başkan ’in yerine eski Genel Başkan ’nun döneceğine kesin gözle bakılırken, Özel’in yeni bir parti kurarak siyasette yeni bir sayfa açacağı iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA!

İstanbul İl Kongresi’nin iptali, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşen 38. Olağan Genel Kurultayı’na dair tartışmaları da başlattı. Kurultayın iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı partililer tarafından açılan dava, 15 Eylül’de görülecek.

Ankara kulislerinde dolaşan en çarpıcı iddia ise Özgür Özel’in kurultayın iptali durumunda yeni bir siyasi hareket başlatacağı oldu. İddiaya göre, Özel’in genel başkanlık koltuğunu kaybetmesi halinde CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurma hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Özgür Özel'in, kurulacak yeni parti için Ekrem İmamoğlu ile fikir alışverişi yaptığı ve mahkeme kararının sonucuna göre yol haritalarını çizecekleri öğrenildi.

İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ KONGRE!

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, CHP içinde farklı kesimlerden tepkiler aldı. Özgür Çelik ve destekçileri, kararın “siyasi bir operasyon” olduğunu savunurken, Tekin’in “partiyi birleştirme” söylemi olumlu karşılandı. CHP Genel Merkezi, Tekin’in ihracı için Yüksek Disiplin Kurulu’na başvururken, Tekin bu karara itiraz ederek savunma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Öte yandan, Özgür Özel, mahkeme kararına karşı hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ve İstanbul’da olağanüstü bir kongreyle iradelerini yeniden ortaya koyacaklarını ifade etti.

GÖZLER MAHKEME KARARINDA!

CHP, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. 15 Eylül’deki mahkeme kararının, sadece İstanbul İl Örgütü’nü değil, partinin genel yönetimini ve siyasi geleceğini de derinden etkileyeceği açıkça gözüküyor. Kurultayın iptali ve Kılıçdaroğlu’nun olası dönüşü, CHP’yi yeniden şekillendirecek.

Özgür Özel’in yeni parti iddiası ise, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Tüm gözler, mahkemenin vereceği karara ve sonrasında yaşanacak gelişmelere çevrilmiş durumda.

