CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

CHP'nin Ankara'daki şaibeli kurultay davasından önce ise bu kez İstanbul için karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

TEKİN'DEN YENİ HAMLE

TGRT Haber Taksim Meydanı programında çarpıcı iddialarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Yarkadaş, Tekin’in kendisine “Biz partideki kardeşlerimizle pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz.” dediğini söyledi.

"SÜRECE YENİ İSİMLER DAHİL OLACAK"

Yarkadaş yayında, "Berhan Şimşek, bir dönem siyasetçi ve İl Başkanı olarak başarılı bir isimdi. Ali Özcan, SHP ile CHP’yi birleştiren saygıdeğer iş insanlarından biri.

Cemal Canpolat ise CHP siyasetiyle ilgilenen herkesin tanıdığı bir isim. Canan Kaftancıoğlu da önemli bir başka isim." dedi.

Mustafa Özyürek ve Bozkurt Nuhoğlu gibi isimlerin de sürece dahil olacağı ifade edildi.

Barış Yarkadaş, bu isimlerin, CHP'nin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla düşmesi sonrası birlik ve dayanışma mesajı vermek amacıyla il binasına gideceğini söyledi.