TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
 | Merve Yaz

CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

CHP'de kazan kaynıyor. Partinin İstanbul İl Başkanlığına, seçimlere şaibe karıştırıldığı iddialarıyla kayyum atanarak Gürsel Tekin getirildi. Siyaset arenasında ipler gerilirken, yeni bir gelişme çok konuşulacak cinsten. Tekin’in eski il başkanları Canan Kaftancıoğlu, Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek birlik ve dayanışma mesajı vereceği öğrenildi.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 09:59

'nin Ankara'daki şaibeli kurultay davasından önce ise bu kez İstanbul için karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

Mahkeme, 'i CHP 'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

TEKİN'DEN YENİ HAMLE

TGRT Haber Taksim Meydanı programında çarpıcı iddialarda bulunan gazeteci , Gürsel Tekin’in pazartesi günü eski il başkanları , , Berhan Şimşek ve Ali Özcan ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi.

Yarkadaş, Tekin’in kendisine “Biz partideki kardeşlerimizle pazartesi günü kucaklaşmaya gideceğiz.” dediğini söyledi.

CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

"SÜRECE YENİ İSİMLER DAHİL OLACAK"

Yarkadaş yayında, "Berhan Şimşek, bir dönem siyasetçi ve İl Başkanı olarak başarılı bir isimdi. Ali Özcan, SHP ile CHP’yi birleştiren saygıdeğer iş insanlarından biri.

Cemal Canpolat ise CHP siyasetiyle ilgilenen herkesin tanıdığı bir isim. Canan Kaftancıoğlu da önemli bir başka isim." dedi.

CHP'de yeni dönem! Gürsel Tekin İstanbul il binasına Canan Kaftancıoğlu ile gidecek

Mustafa Özyürek ve Bozkurt Nuhoğlu gibi isimlerin de sürece dahil olacağı ifade edildi.

Barış Yarkadaş, bu isimlerin, CHP'nin İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla düşmesi sonrası birlik ve dayanışma mesajı vermek amacıyla il binasına gideceğini söyledi.

