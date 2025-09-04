CHP Gürsel Tekin'in ardından 4 isim için de harekete geçti! Disipline sevk edildiler

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi ve Gürsel Tekin başkanlığında 5 CHP'linin kayyum olarak atanmasına karar vermesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN KESİN İHRAÇ SEVKİ SONRASI SAVUNMA İSTENDİ

2 Eylül Salı günü açıklanan mahkeme kararına karşı CHP yönetimi Gürsel Tekin'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmiş ve Tekin'den 15 gün içinde sözlü ya da yazılı bir savunma yapmasını istemişti.

Partide yaşananların şoku sürerken Tekin ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı yönetimine mahkeme tarafından atanan CHP'liler hakkında da harekete geçildi. Buna göre CHP; Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk sürecini başlattı.