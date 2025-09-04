Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP Gürsel Tekin'in ardından 4 isim için de harekete geçti! Disipline sevk edildiler

CHP'den, mahkemenin İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesinin ardından kayyum görevini kabul eden Gürsel Tekin'i kesin ihraç sistemiyle disipline sevk etmesinin ardından bir hamle daha geldi. Parti, il yönetimine atanan diğer 4 ismi de disipline sevk etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP Gürsel Tekin'in ardından 4 isim için de harekete geçti! Disipline sevk edildiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 18:58

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi ve Gürsel Tekin başkanlığında 5 CHP'linin kayyum olarak atanmasına karar vermesinin ardından bir gelişme daha yaşandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN KESİN İHRAÇ SEVKİ SONRASI SAVUNMA İSTENDİ

2 Eylül Salı günü açıklanan mahkeme kararına karşı CHP yönetimi Gürsel Tekin'i kesin talebiyle disipline sevk etmiş ve Tekin'den 15 gün içinde sözlü ya da yazılı bir savunma yapmasını istemişti.

Partide yaşananların şoku sürerken Tekin ile birlikte İstanbul İl Başkanlığı yönetimine mahkeme tarafından atanan CHP'liler hakkında da harekete geçildi. Buna göre CHP; Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk sürecini başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den Gürsel Tekin tepkisi! 'Partimizin üyesi değil'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den Gürsel Tekin'le ilgili kritik hamle! Savunması istendi
ETİKETLER
#chp
#disiplin
#ihraç
#istanbul il başkanı
#Mahkeme Kararı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.