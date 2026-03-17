AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD-İran savaşı açıklaması! İsrail'in suikast saldırılarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik İlber Ortaylı'nın vefatıyla ilgili ''Türkiye büyük bir değerini kaybetti'' dedi. Ömer Çelik, ABD-İran savaşına ilişkin İsrail'in yaptığı suikast saldırılarına tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hocamız tabi tarihi kitlelere sevdirmekle daha çok anılıyor ama bir tarihçinin ötesinde gerçekten büyük bir mütefekkir, kelimenin tam anlamıyla alim, kelimenin tam anlamıyla üstad, kelimenin tam anlamıyla bir vatan evladıydı.

İLBER ORTAYLI'NIN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Türkiye'nin değerlerinin korunmasında, Türkiye'nin evrensel dünyada doğru değerlendirilmesinde çok büyük katkısı oldu. Hepimiz öğrencilik yıllarımızdan itibaren eserlerini okuduk, konferanslarını dinledik. Daha sonra kendisi bir büyüğümüz olarak çok daha yakınında sohbetlerinde bulunduk. Gerçekten Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Dün de Fatih Camii'nde çeşitli illerden gelen vatandaşlarımız, alimlerimiz, tarihçilerimiz, genç kardeşlerimiz, Türkiye'nin değerlerine sahip çıkanlara, Türkiye'nin nasıl sahip çıkacağını bir kere daha gösterdi.

Dün Fatih Camii'nin haziresine defnedilirken Kırım'dan gelen toprak, Gelibolu'dan gelen toprak mezarına eklendi. Orada üstüne son vazife olarak atılan, dualarla birlikte atılan toprak da onun ufkunun bir kere daha altının çizilmesi bakımından çok önemli oldu. Tabi bir diğer taziyemizde bir meslektaşınız vefat etti. Savaş muhabirliği başta olmak üzere pek çok alanda Sabah Gazetesi'nin muhabiri, Murat Keklikçi, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de hepinize baş sağlığı diliyorum.

İSTİKLAL MARŞI AÇIKLAMASI

Dünyanın içinde bulunduğu hale bakıldığında Türkiye ile ilgili çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yapıldığında Türkiye nasıl davranır, nasıl hareket eder? Tabii ki Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetinin önderliğinde dış politikadan ekonomiye, sosyal alandan diğer tüm alanlara kadar çeşitli senaryolar dünyanın gidişatı üzerine çeşitli hazırlıklarımız her an var ve her an taze. Ama esas olan tabii her zaman söylediğimiz gibi milleti millet yapan ruhtur, milleti millet yapan değerlerdir. Onun için aslında dünyanın zor zamanlarında dünyaya karşımıza çıkan zorluklara, karşımıza çıkan meydan okumalara hatta zaman zaman bize yönelen hadsiz tehditlere karşı en iyi vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşı'dır. Tabii bazı şeyleri yeniden hatırlamak gerekiyor. Kendisine merhum Akif'e, İlber hocamız da biliyorsunuz bir röportajında naklen, bir başkasından naklen Allah'ın şairlerinden bahsediyordu. Akif'in ortaya koyduğu ruh bize bütün değerlerimizi hatırlatıyor.

Akif'in ortaya koyduğu ruh bize bütün değerlerimizi hatırlatıyor. Hatta safahata İstiklal Marşı'nı niye almadın deyince, denilince kendisine, diğer o şiirler benim ama İstiklal Marşı bütün milletindir. Cevabını veren büyük bir ruh. Onu da bir kere daha rahmetle anıyoruz. Ama her zaman dediğimiz gibi o ruh sayesinde geleceğe yürüyoruz. Ve o duayı da her zaman ediyoruz milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için. Allah bir daha bu millete yeni bir İstiklal Marşı yazdırmasın. Bütün gayretimiz, çalışmamız hep bunun için olacak.

ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ

Tabii dünya büyük bir savaş ortamından geçiyor. Ve çok ciddi tehditlerle karşı karşıya dünya. Bütün bunun içerisinde Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Kuterres'e takdim etmesinin çok anlamlı olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü birincisi, kuralların ortadan kalktığı, kuralsız bir dünyaya doğru gidiyor, gidilerek. Dünya, bütün bu kuralsızlığın içerisinde Birleşmiş Milletler düzeni, doğrudan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler tarafından tahrip ediliyor, zemini ortadan kaldırılıyor, değerleri ortadan kaldırılıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği şey, kurala dayalı bir düzendir.

İRAN'A SALDIRILAR

Bugün İran'la ilgili olarak, bütün olumsuz gelişmelere ek olarak bir de yeniden üst düzey bir yetkililere suikast yapıldığı, onların hedef alındığı haberleri geldi. Tabi burada bambaşka bir tablo çıkıyor. Yani Amerika'dan yapılan açıklamalara baktığımızda, işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması şeklinde İran'ın kendisini savunmasına dönük bir senaryonun gündeme doğdu düzgün alınmadığı.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESELESİ

Bu gidişin sonu iyi değil. Bu gidiş bu işi başlatanların da kontrol edemeyeceği bir noktaya gelir. O yüzden hayatın her alanında temel ülkedir. Bir çıkış planınız yoksa hiçbir işe girmeyeceksiniz. Hele uluslararası toplumu böylesine sarsacak, yani Hürmüz-Boğazı meselesinden bölge barışına tehdit edecek bir takım gelişmelere kadar sonuçlar doğuracak bir iş karşısında böylesine bir tablonun ortaya çıkması, kız çocuklarının okullarda iki kere bombalanarak vurulması bir felaket. Ama daha büyük felaketlerden bir tanesi de şu, İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması.

İSRAİL'E TEPKİ

Bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olursa ya da bir ülke saldırıya uğrarsa meşru müdafaa hakkını kullanır. Ama İsrail'in yaptığı bütün saldırılar gayrimeşrudur. Haksızdır, hukuksuzdur, hakkaniyetsizdir ve vahşidir. Daha çok savaş gemisini oraya yığmak, Hürmüz Boğazı'na getirmek Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamayacak. Hark Adası'nı bombalayarak oradaki tesisleri yok etmek, herhangi bir şekilde rejim değişikliği için bunu yapmaya çalışmak, bunu isteyenlerin bu gayrimeşru sonuçları almasını sağlamayacak.

Bu suikastler yöntemiyle İsrail'in dayatmaya çalıştığı düzen, ortaya koyduğu dayatma, herkes için felaket getirecek bir şeydir. İşgal altındaki topraklara şimdi silahlı sivilleri sokarak, oralarda gasp, Filistinlilerin malına el koyma gibi bir şeye girmesi, Gazze'de yapılanların Batı Şeria'da devam ettirilmesi şeklinde bir tutumun ortaya koyulduğunu görüyor.