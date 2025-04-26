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 | Onur Kaya

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özgür Özel'in sözlerinin siyasi yalan ve acizlik olduğunu belirten Ömer Çelik, "CHP'nin en büyük problemi, Özgür Özel'in partisini siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmesidir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 17:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attığını belirterek siyasi yalan kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

Özel'in Erdoğan'a yönelik Filistin ve KKTC eleştirilerine de cevap veren Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Filistin davasındaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletin zirvesi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TEK GÜNDEMİMİZ DEPREM"

"İstanbul’umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir.

Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hak ettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi

"CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

"SİYASİ YALAN KAMPANYASI"

Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir.

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"KIBRIS DAVASI HASSASİYETİNİ SORGULAMASI CEHALET"

Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi

"CHP'NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ..."

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

Özgür Özel CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur."

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