AK Parti'de bayrak değişimi: İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir görevi devraldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleşti. Osman Nuri Kabaktepe’den bayrağı devralan Abdullah Özdemir, yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

TEŞKİLATI SEÇİMLERE HAZIRLAYACAK

Abdullah Özdemir'in yeni göreviyle birlikte İstanbul'da AK Parti'nin siyasi vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor. Özdemir, teşkilatı 2028 ve 2029'da yapılması planlanan seçimlere hazırlayacak.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul, tarihindeki en büyük başarılardan birisi olan 2023 seçimlerindeki İstanbul'da teşkilatın lideri Osman başkanımızdı. Gerçekten büyük başarılara imza atıldı. İstanbul tarihinin en büyük mitingine bu dönemde imza attı. Gerçekten bu yapılanma çalışmalar İstanbul'umuzdaki kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. İnşallah bu kapasitenin daha da yüksek noktalara çıkabilmesi adına yeni dönemde tüm teşkilat mensuplarımızla, Belediye başkanlarımızla mücadele edeceğiz. Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AK Parti bayrağımızı İstanbul'umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı öncesi İstanbul'u bilen biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Hem Cumhurbaşkanı'mızın emeklerini hem sonrasında AK Parti belediyeciliği de Kadir Topbaş başkanımızın vizyonunu da bilen bir olarak inşallah nice hizmetlere hep birlikte, tüm arkadaşlarımızla ve tüm başkanlarımızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

A TAKIMI BELLİ OLDU

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