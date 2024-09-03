AK Parti'de bayrak değişimi: Vitrin yenilenecek, kadrolar gençleşecek

03 Eylül 2024 10:23 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:24

Yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de değişim için kollar sıvandı. Değişimin ilk adımı, bugün gerçekleştirilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısıyla atılacak. AK Parti MKYK'sında 8'inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılması bekleniyor. Kongre ile birlikte parti kadrolarında büyük değişikliğe gidileceği öğrenildi.

DEĞİŞİM BEKLENTİSİ KONGREDE KARŞILIK BULACAK

AK Parti'de kongre sürecinin ekim ayında başlatılması, Nisan 2025 sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, Mayıs 2025'te de büyük kongrenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki süreçte yüksek sesle dile getirilen değişim çağrıları da kongreyle birlikte karşılık bulmuş olacak.

VİTRİN GENÇLERE EMANET EDİLECEK

Alınan kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreyle beraber hem il ve ilçe yönetiminde hem de parti yönetiminde büyük oranda revizyona gitmesi bekleniyor. Özellikle 2028 yılında yapılacak seçimleri düşünen Erdoğan'ın bu kapsamda MKYK kadrolarında değişime gideceği ve parti vitrinini daha genç kadrolara emanet edeceği ifade ediliyor.

KADRODA BÜYÜK REVİZYON

Erdoğan bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadroların yüzde 50'den fazlasını değiştirmişti. Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir kadro değişimine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.