AK Parti'de bir istifa daha: İlçe başkanı İsmail Cinbir affını istedi

Ak Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir partisindeki görevinden affını istedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cinbir, partinin yönetimindekilere ve milletvekillerine teşekkürlerini sunarak istifa etse ve parti adına hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Paylaşımında şu sözler yer aldı: "İki yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğu nedeni ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. Bu kutlu yolculukta omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.