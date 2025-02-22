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AK Parti'de Büyük Kongre için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yeni dönem" vurgulu mesaj

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrenin ana sloganı ise "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi paylaştığı mesajda "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadesine yer verdi. Gözler parti yönetiminde nasıl bir değişim olacağında...

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AK Parti'de Büyük Kongre için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 12:17

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Ankara Spor Salonu'nda 23 Şubat Pazar günü saat 10.00'da başlaması beklenen kongrenin ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak belirlendi.

100 binin üzerinde katılımcıyla düzenlenecek kongrede 1607 delege oy kullanacak.

"HEP BERABER YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımda "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak... AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız." ifadelerine yer verdi.

PARTİ YÖNETİMİ BELİRLENECEK

Gözler ise parti yönetiminde yapılması beklenen değişikliklerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra parti kadroları için "değişim" mesajı vermişti.

Erdoğan'ın, ilçe ve il kongrelerinde gerçekleştirdiği değişimi, parti yönetimine de yansıtması bekleniyor.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklikler yapılacak.

9 PARTİ KONGREYE DAVET EDİLDİ

Kongreye, 9 siyasi parti davet edildi. DEM, Gelecek ve DEVA Partileri ise kongreye davet edilmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

AK Parti Kongresi ne zaman, nerede? Saat kaçta başlayacak?
Ak Parti 8. Olağan Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. 1.607 delege tarafından oy kullanması beklenen kongrenin saati 10.00 olarak belirlendi.
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