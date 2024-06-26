AK Parti'de değişim furyası... Bir il başkanı daha görevden alındı

26 Haziran 2024 20:08 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:10

31 Mart 2024 tarihinde uzun yıllarıdır 'AK Parti kalesi' olarak adlandırılan Şanlıurfa'yı Yeniden Refah Partisi'ne kaptıran AK Parti'de görevden alma yaşandı.

Şanlıurfa AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Genel Merkezi'nin aldığı kararla görevinden alındı.

Ali İhsan Delioğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Genel merkez benimle devam kararı aldı" dediği öne sürülmüştü.

'AK PARTİ'NİN KALE'SİYDİ

31 Mart yerel seçimlerinde 'AK Parti'nin kalesi' olarak adlandırılan Şanlıurfa'da büyük hüsran yaşanmış ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Mehmet Kasım Gülpınar seçilmişti.

Gülpınar oyların yüzde 38,87 ile sandıktan birinci çıkmıştı. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise oyların yüzde 33,64'ünü alabilmişti.

7 İL BAŞKANI DEĞİŞMİŞTİ!

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından 7 ilde görevden alma gerçekleşmişti. Bu kapsamda Adıyaman İl Başkanlığı'na Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na Turgay Şahin getirtilmişti. Erzincan İl Başkanlığı'na Alpay Kabadayı atanırken Gaziantep İl Başkanlığı'nda koltuk Fatih Muhaddis Fedaioğlu'na devredilmişti. Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak'ta da il başkanları değişmişti.