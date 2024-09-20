AK Parti'de görev değişimi: 3 ilde yeni atamalar yapıldı

20 Eylül 2024 23:42 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 23:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kongre sürecini resmen başlatan AK Parti'de görev değişimi yaşandı. 3 ilde partinin il başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Atama kararları partinin resmi kaynaklarından resmen duyuruldu.

AK Parti​'nin Çanakkale​, Nevşehir​ ve Ağrı​ teşkilatlarında görev değişimi gerçekleşti. Daha önce istifa ettiklerini açıklayan Çanakkale ve Ağrı il başkanlarının yanı sıra Nevşehir'de de AK Parti İl Başkanlığına yeni atama yapıldı.

3 ŞEHİRDE İL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Atama kararları AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın tensibiyle Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk'ün atandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada yeni atanan il başkanlarında görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu. Eski il başkanlarına ise bugüne kadarki katkılarından ötürü teşekkür edildi.

İSTİFA ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, hafta başında yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. 5 yıldır görev yaptığı AK Parti Çanakkale İş Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle tamamladığını belirten Makas, "Kendisini örnek aldığımız Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sadakatimiz dün olduğu gibi yarın da vazgeçilmez ilkemiz olmaya devam edecek" mesajını paylaştı.

SEÇİM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

26 Ocak 2023'ten beri AK Parti Ağrı İl Başkanı görevini yürüten Orhan Güngör yazılı açıklamayla istifasını duyurdu. Güngör açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve belki de en önemli virajı olan önümüzdeki seçimler için büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Ağrı İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezimizin takdiri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile görevimi bırakıyorum" ifadelerini kullandı.