AK Parti'de il başkanları değişti! 7 ilde isimler yenilendi

25 Haziran 2024 00:31 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 01:35

AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti. MYK toplantısında AK Parti'de yapılan seçim değerlendirmesi sonrası şehir teşkilatları yapılanmalarında değişikliğe gidildi. İlk gelen bilgilere göre Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon illerinde il başkanları görevden alındı.

MYK TOPLANTISI 5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı 5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti çalışmaları kapsamında bulunduğu AK Parti Genel Merkezinden gece yarısı ayrıldı.

GİDENLERİN YERLERİNE KİMLER GELDİ?

Zonguldak Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadibinboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar, Turgay Şahin olarak yeni görevlerine atanmış oldu.

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